Tirocini e corsi professionali, Tagliaferri (FdI) “A quando la ripresa in sicurezza?”

“A quando la ripresa in sicurezza dei tirocini e delle lezioni pratiche dei corsi professionali per consentire alle migliaia di persone in attesa di concludere il loro percorso di avviamento e inserimento nel mondo del lavoro?”.

È quanto chiede Giancarlo Tagliaferri (Fdi) in una interrogazione rivolta alla Giunta regionale, in questi giorni impegnata a discutere con il governo la Fase 2 e la riapertura in sicurezza dei luoghi di lavoro.

“A quasi due mesi di distanza dal lockdown ci fa piacere che la Regione si sia ricordata anche dei tirocinanti, tanti giovani, donne e disoccupati che erano già impegnati in queste importanti attività di avviamento al lavoro e che hanno dovuto interrompere il loro percorso. Gli 11 milioni annunciati dalla Giunta sono finalmente un segnale di attenzione importante per i quasi 15 mila tirocinanti interessati, visto che nei periodi di sospensione del tirocinio non sussiste l’obbligo di corrispondere l’indennità; tuttavia, la cifra media che verrà corrisposta è di 450 euro ed è pari ad una indennità mensile e se l’interruzione continuerà ancora a lungo il contributo sarà un pallido palliativo. Naturalmente – prosegue Tagliaferri – vigileremo affinché siano snelle le procedure di richiesta del contributo alle imprese e che i tempi di erogazione siano celeri. Ora che si discute di ripresa delle aziende e vanno salvaguardati i percorsi avviati e quelli futuri, invito la Giunta a riferire in che modo e con quali tempi e misure intenda continuare a garantire anche le azioni di tutoraggio e d’informazione necessarie e se ci saranno controlli affinché tutto si svolga secondo le regole previste dalla nuova legge regionale che ha profondamente riformato i tirocini”.

L’esponente di Fratelli d’Italia chiede poi “delucidazioni sul futuro degli studenti che frequentano le scuole e i corsi professionali che, per le particolari caratteristiche degli insegnamenti tecnico-pratici, non hanno potuto colmare l’assenza da scuola con le sole lezioni on line”.

“La giunta ha disposto lo svolgimento delle lezioni on line ma per quanto riguarda, invece, l’obbligatorio svolgimento in presenza del monte ore di formazione pratica e lo svolgimento dell’esame conclusivo in presenza non risulta ancora alcun provvedimento. Sono ancora molte le incognite che gravano sulla Fase 2 ma non vorremmo che in attesa delle decisioni a livello nazionale si perdessero di vista scelte importante che dipendono dalla Regione e da una programmazione che mai come in questo momento deve essere efficiente e tempestiva”.

“Ai tavoli regionali e nazionali dove si discute di lavoro e sicurezza in vista della ripresa – chiede Tagliaferri – il presidente Bonaccini ha affrontato anche questo tema?”.