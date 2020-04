Tra preghiere in famiglia e lezioni in streaming, si apre il Ramadan a Piacenza

Il lockdown e le restrizioni per il contenimento del coronavirus hanno avuto ricadute significative anche sulle modalità con cui si pratica la fede e la religione.

Dopo ebrei e cristiani con la Pasqua, anche il mondo islamico si appresta quindi a vivere in modo insolito e del tutto inedito una delle più importanti ricorrenze annuali, ovvero il Ramadan. Anche a Piacenza il mese di digiuno, che si aprirà questa notte, 23 aprile, sarà stravolto dalle imposizioni sull’isolamento e il distanziamento sociale. “Il centro continuerà a rimanere chiuso per tutti i giorni del Ramadan – dichiara Yassine Baradai, direttore della Comunità Islamica di Piacenza -, non ci attendiamo infatti che in così breve tempo vengano permesse riaperture, considerato la fase ancora emergenziale dell’epidemia. Per quanto riguarda lezioni e conferenze sarà possibile per i fedeli seguirle online sulla nostra pagina facebook, mentre i momenti di preghiera saranno esclusivamente domestici. Su indicazione dell’Imam, infatti, invitiamo le famiglie a ricavare un piccolo spazio nelle abitazioni per le veglie e i momenti di raccoglimento, una sorta di moschea casalinga dove portare avanti, in piccolo, la preghiera comunitaria”.

Il coronavirus avrà, inevitabilmente, un impatto anche sulla pratica del digiuno. “Ovviamente chi ha problemi di salute, o malattie per cui il digiuno può causare problemi, è invitato a prendere le dovute precauzioni”. Infine da Baradai un auspicio sul mese che si sta per aprire. “Questo per noi è il periodo del dono, dell’attenzione verso l’altro. La speranza è che, nonostante il momento, le attività di solidarietà possano essere tante. Anzi, proprio per questo, che siano ancora di più rispetto al solito”.