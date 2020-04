Trafitto da una sbarra di accesso ad una strada: grave un giovane operaio.

E’ successo in prossimità di Pontenure (Piacenza): secondo quanto ricostruito, il lavoratore, poco più che ventenne, era impegnato con alcuni colleghi in un intervento di manutenzione sulla linea ferroviaria, in una piccola stradina chiusa al transito che si sopraeleva sull’autostrada A1 collegandosi ai binari dell’alta velocità.

Gli operai stavano lasciando il luogo di lavoro a bordo di un camioncino Isuzu per immettersi sulla tangenziale, ma nell’operazione il mezzo ha urtato contro la sbarra di chiusura della stradina, che si è conficcata nella portiera laterale ferendo gravemente uno di loro, seduto nei sedili anteriori come passeggero. Prontamente sono scattati i soccorsi: sul posto i Vigili del Fuoco di Piacenza, l’ambulanza della croce rossa di Cadeo, l’auto infermieristica di Piacenza e l’elisoccorso da Parma.

Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Piacenza in condizioni critiche: ad accompagnare l’equipe sanitaria locale anche il medico rianimatore dell’elicottero. Per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri e la Polizia Ferroviaria.

