Triduo pasquale, in diretta streaming le celebrazioni con il vescovo

Dopo la celebrazione della Domenica delle Palme prosegue la Settimana Santa che conduce alla Pasqua.

Una Pasqua inevitabilmente diversa per i fedeli di tutta Italia, segnata dall’assenza di celebrazioni collettive: anche a Piacenza ci si affida alla tecnologia, con le dirette via web e alla preghiera in famiglia o individuale. Per offrire ai fedeli la possibilità di unirsi in preghiera – spiega la diocesi -, le celebrazioni liturgiche saranno teletrasmesse in streaming in orari (VEDI SOTTO) che non si sovrappongano, per quanto possibile, alle celebrazioni del Papa (anche queste saranno trasmesse in streaming).

Non mancano anche le indicazioni per riunirsi in preghiera nelle case. La segreteria per la Pastorale metterà a disposizione sul sito internet della diocesi di Piacenza e Bobbio una sussidiazione per la celebrazione nelle abitazioni della Settimana Santa e del Triduo: Giovedì santo, Venerdì santo, Veglia Pasquale e Domenica di Pasqua.

ORARI DELLE CELEBRAZIONI



GIOVEDI’ SANTO

Alle ore 17 Celebrazione della Messa nella Cena del Signore

VENERDI’ SANTO

Alle ore 17 Celebrazione della Passione del Signore

Alle ore 21 si può seguire in televisione la Via Crucis del Papa sul sagrato della Basilica di S. Pietro.

SABATO

Alle ore 21 Celebrazione della Veglia Pasquale

DOMENICA

Alle ore 11 Celebrazione dell’Eucaristia



Le celebrazioni presiedute dal Vescovo Mons. Ambrosio si potranno seguire in streaming:

– sulla home page del portale della diocesi

– sulla pagina YouTube del Servizio Multimedia per la Pastorale

– sulla pagina Facebook della Diocesi

ANCHE A MORFASSO CELEBRAZIONI IN DIRETTA – Anche la parrocchia di Morfasso ha organizzato la trasmissione in diretta streaming delle Messe del periodo pasquale. Le celebrazioni saranno officiate nella chiesa dedicata a S. Maria Assunta e a S. Franca, dall’amministratore parrocchiale, don Jean Laurent Konango.

– Giovedì Santo alle ore 18 a questo link: https://youtu.be/H0mBMub6SKw

– Domenica di Pasqua alle ore 10.30 a questo link: https://youtu.be/x20aFoQEa2I