Un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus, commosso omaggio al consigliere Pavesi

Un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus, il tributo del consiglio comunale in video conferenza.

Si è riunito in maniera virtuale il parlamentino di palazzo Mercanti.

Il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, ha tributato un commosso ricordo a Nelio Pavesi, consigliere comunale della Lega Nord, così come di Massimo Burgazzi, dal 1994 al 2002 tra i banchi come esponente e capogruppo di Forza Italia, così come il sindaco di Ferriere Giovanni Malchiodi, e dei tanti piacentini che hanno pagato il prezzo più alto di questa epidemia.

Tra i punti all’ordine del giorno, l’ingresso in consiglio di Jacopo Freschi, che prenderà il posto di Pavesi.

Commosso e toccante il ricordo tributato da tanti consiglieri, quello riservato all’esponente della Lega: dagli esponenti della maggioranza, come Michele Giardino (gruppo misto) che ne ha ricordato lo spessore culturale e la sua competenza in ambito culturale (“Chi lo ha avuto come insegnante di musica, lo chiamava Maestro”), così come dei colleghi di partito, Carlo Segalini (“Nelio era rimasto fedele al Carroccio anche nei momenti difficili”), Lorella Cappucciati (“Lavorando in ospedale ho potuto essere vicino a lui, non è morto solo”), ai rappresentanti della minoranza. Il capogruppo Dem Stefano Cugini ha definito Pavesi “La quintessenza dell’avversario ideale, per l’onestà intellettuale la signorilità”.

“Grazie Nelio, sei stato un maestro. Mi hai insegnato molto” ha detto Francesco Rabboni, capogruppo di Forza Italia. “Nelio è stato davvero una persona straordinaria, esempio di politica vera, che viene dal cuore” lo ha ricordato Luigi Rabuffi (Pc in Comune).

Gloria Zanardi (FdI) rende omaggio alla “sana irriverenza di Nelio, il cui impegno in consiglio era sempre di spessore”.

“Era innamorato di Piacenza – continua Roberto Colla (Piacenza Più) – così come della musica, si impegnava al 100% per la comunità”.

“Nelio rappresentava un valore aggiunto per questo consiglio comunale, ha profondamente onorato il suo ruolo” lo ricorda Sergio Dagnino (M5s).