Per chi non si arrende a dover trascorrere Pasqua in quarantena senza un pizzico di dolcezza ed estro artigianali c’è la pasticceria Falicetto.

Come tante realtà di Piacenza, impegnate a fronteggiare emergenza sanitaria e crisi economica, la storica pasticceria di Aldo, Grazia e Allegra Scaglia ha deciso di innovare i propri servizi.

Il laboratorio in queste settimane non si è fermato, continuando a sfornare colombe artigianali e plasmare uova di cioccolata che sembrano delle piccole opere d’arte.

Per maggiori informazioni su prenotazioni, modalità di consegna e pagamento è possibile telefonare al 3356920515 o inviare una mail a info@falicetto.it