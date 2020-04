Una piccola festa per gli 86 anni di Egizia, mentre lotta contro il virus

Mentre sta lottando contro il covid19 all’Ospedale di Bobbio, Egizia nei giorni scorsi ha compiuto 86 anni. E’ la fotografia simbolo di questa Pasqua, quella di un’anziana che affronta la malattia come stanno facendo tanti nostri vecchi in questi giorni. La prendiamo dalla pagina Facebook dell’azienda Ausl di Piacenza.

Egizia avrebbe voluto comprare i pasticcini per festeggiare il suo compleanno insieme agli operatori che la stanno curando. Ma un’infermiera ha voluto farle una sorpresa e si è presentata con una bellissima torta. E’ stato un momento molto emozionante, per Egizia e per tutti i colleghi di Bobbio, impegnati come tutti noi in questa complessa situazione di emergenza. Vogliamo augurarci che questi piccoli (ma grandissimi) traguardi ci possano avvicinare sempre di più alla nuova normalità che dovremo affrontare in futuro: una coesistenza con il virus che dovrà essere il più sicura possibile per tutti.