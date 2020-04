Universitari in cerca di lavoro dopo il lockdown: ecco la Digital Recruiting Week

Universitari in cerca di lavoro dopo il lockdown: dal 4 all’8 maggio torna la Digital Recruiting Week di Start Hub, una settimana di appuntamenti online gratuiti per ricevere formazione e trovare lavoro.

“L’iniziativa – spiegano gli organizzatori -permetterà ai giovani universitari in cerca di lavoro di prenotare consulenze one-to-one con i recruiters delle aziende in cerca di risorse con cui ripartire dopo il blocco forzato a causa dell’epidemia, ma anche di consultare e scegliere l’azienda o le aziende a cui inviare il proprio cv”.

“La Digital Recruiting Week Vol.2 coinvolgerà nuovamente un grande numero di aziende (anche quelle che non hanno ancora avuto modo di partecipare), desiderose di conoscere i candidati più motivati. I partecipanti in cerca di occasioni di formazione gratuita, potranno iscriversi a webinar altamente formativi e gli entusiasti della prima edizione potranno ripetere l’esperienza per approfondire i contenuti fruiti”.

“Il programma dell’evento – informano i responsabili -, in continuo aggiornamento, si è già arricchito di nuovi webinar a tema Digital Mindset e Reboot per reinventarsi professionalmente; inoltre non mancheranno i seguitissimi interventi focalizzati sulle soft-skills e sulla valorizzazione personale e professionale, per esempio attraverso incontri dedicati alla scrittura del cv o al momento del colloquio di lavoro”.

Per maggiori informazioni: https://www.digitalrecruitingweek.it/?utm_source=CityNews&utm_medium=CS&utm_campaign=b2c