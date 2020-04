Venti nuove assunzioni in Provincia nel 2020, 17 a tempo indeterminato

Piacenza – Approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 della Provincia di Piacenza, realizzato sulla base del piano riorganizzativo dell’ente del 2018, che prevede complessivamente l’inserimento di 31 nuove unità nei prossimi tre anni, due terzi delle quali a valere nell’annualità 2020.

Sono 17, infatti, le figure professionali che verranno assunte a tempo indeterminato entro il 2020: 1 cantoniere, 1 istruttore contabile, 1 agente di polizia provinciale, 4 geometri, 3 istruttore direttivo amministrativo, 2 funzionari di polizia provinciale e 1 istruttore direttivo urbanista. Per il reclutamento di alcune di queste figure – spiega la Provincia -, si farà ricorso alle procedure di mobilità volontarie, mentre per altre verranno indette le necessarie e immediate procedure concorsuali. Previste inoltre tre assunzioni con rapporto di lavoro flessibile: n. 2 figure di Alta specializzazione con competenze in materia di progettazione strutturale antisismica e normativa sismica (ai sensi dell’art. 110 c. 2 del D.Lgs 267/2000) e n. 1 addetto stampa (ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs 267/2000).

“L’emergenza sanitaria che stiamo affrontando – commenta il Presidente Patrizia Barbieri – ha sospeso per due mesi lo svolgimento di concorsi pubblici, ma abbiamo voluto predisporre questo atto di programmazione pur in questa fase di emergenza per farci trovare pronti quando prenderà avvio la ripartenza. Gli uffici stanno predisponendo tutti gli atti amministrativi in modo da essere pronti per avviare le procedure concorsuali subito dopo lo sblocco delle attività. Occorre sottolineare che l’Ente già dal 2018 ha potuto riprendere ad assumere grazie al fatto che, il nostro è un bilancio sano. Anche in questa occasione puntiamo soprattutto a potenziare le funzioni tecniche rafforzando le aree strategiche dell’Ente, tenendo anche conto dei compiti di assistenza ai Comuni che la Legge ci assegna”.

Il quadro delle assunzioni previste, formulato sulla base dei fabbisogni rilevati dai dirigenti dell’Ente, anche a fronte delle cessazioni verificatesi, tende al rafforzamento del settore della programmazione territoriale, dei lavori pubblici e della manutenzione, nonché al potenziamento della Stazione Unica Appaltante e tiene conto degli indirizzi previsti nel DUP 2020-2022.

Le assunzioni – effettuate nei limiti e nel rispetto delle disponibilità e degli equilibri di bilancio dei rispettivi anni di competenza – sono così suddivise: