Venturi “Molti più guariti e meno nuovi malati: l’R0 è sceso sotto l’uno”

“In Italia siamo partiti con una R0 dai 3 ai 4, cioè una persona ne infettava altre tre o quattro; oggi noi mediamente siamo sotto l’uno: abbiamo molti più guariti e molti meno nuovi malati”.

Lo ha detto il commissario regionale per l’emergenza coronavirus Sergio Venturi facendo, nel corso della consueta diretta Facebook, un approfondimento sul valore R0, che indica quante persone un paziente positivo al coronavirus può infettare: “Quando l’R0 vale uno significa che mediamente per ogni infettato c’è un nuovo contagio – ha ricordato Venturi -, quando invece comincia ad essere più basso di uno significa che per infettare una persona non ne basta più solo una positiva. Più il numero è basso, più l’epidemia finisce e noi in questa fase siamo sotto l’uno e stiamo progressivamente scendendo verso lo zero”.

“Non arriveremo probabilmente allo zero, perché un minimo di circolazione virale la troveremo, poi spero che la temperatura ci liberi almeno un po’ da questo virus, considerato che normalmente i coronavirus che conosciamo d’estate fanno fatica a sopravvivere; quando saremo molto vicini allo zero sarà comunque una giornata da suonare le campane, siamo però già allo “zero virgola”. “Il continuo calo dei pazienti attivi – ha aggiunto – è una grande testimonianza, perché meno il virus circola meno ha la possibilità di passare da una persona all’altra: queste sono le migliori notizie che ci possiamo dare e, tra alti e bassi, le stiamo dando da alcuni giorni. Oggi balliamo su numeri che fino a una settimana – dieci giorni fa erano improponibili”.

“Stiamo andando molto meglio e procedendo verso la fase due per bene, stiamo ritornando tonici anche negli ospedali. Ricominceremo a fare anche le cose non urgenti: bisogna però – l’invito ai cittadini – avere tutti il senso civico e capire che quando ci si mette in fila ci sono priorità da rispettare, con la consapevolezza che le liste di attesa le abbiamo ancora e riprenderemo a fare tutto. Il senso civico è importante per non imballare gli ospedali con altre cose che al momento possono aspettare un po’”.

TEST SIEROLOGICI E TAMPONI – “I test sierologici li facciamo alle categorie a rischio; tra 10-15 giorni credo che ci saranno già un certo numero di test differenti commerciali che possiamo testare e autorizzare e a quel punto i laboratori privati potranno anche offrirli ai singoli cittadini. Questo avverrà nel momento in cui saremo in condizione di aver avviato le sufficienti prove tecniche per stabilire che quei test sono affidabili. Non lo escludo, anzi penso che potrà accadere prima di quel che si immagini. Ci sarà un elenco non di laboratori, ma di test autorizzati e poi i singoli cittadini potranno, a loro carico, chiedere ai laboratori se c’è la possibilità di fare il test”.

Venturi è poi tornato a parlare dei tamponi: “All’inizio del contagio facevamo 2500 tamponi alla settimana, perché i tamponi non c’erano – ha voluto precisare -. Oggi la differenza è che le imprese producono più tamponi e reagenti e li rendono disponibili. Non c’è la responsabilità di nessuno, perché nessuno ci poteva fornire materiale che non c’era e le diagnosi le facevamo in ospedale con le Tac. Piaccia o non piaccia funziona così, con l’impegno di tutte le persone che lavorano per il sistema regionale che hanno fatto del loro meglio per salvare tutte le persone che si potevano salvare. Spero che alla fine ci ricorderemo di quanto di buono è stato fatto con questo servizio regionale. Nessuno in Emilia Romagna ha dovuto pagare 3.200 dollari per fare un tampone, se qualcuno preferisce quel sistema non ha che da chiederlo: io però non lo accetterò, perché di fronte alla malattia tutti devono avere lo stesso trattamento”.