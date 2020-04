Verso la fase 2, nuova ordinanza in arrivo “Misure meno stringenti per le aziende piacentine”

“Alla luce dei dati positivi dell’ultima settimana vogliamo dare qualche segnale puntuale di “riallineamento” al resto della regione ai territori di Rimini e Piacenza, sottoposti ai vincoli più stringenti, in particolare nelle attività economiche e produttive”.

Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza della giunta dell’Emilia-Romagna, Davide Baruffi, rispondendo in diretta Facebook (video sotto) alle domande dei cittadini, spiegando che nelle prossime ore verrà assunta una nuova ordinanza. “Stiamo preparando la fase 2 – ha spiegato – facciamo un passo lungo come la gamba, non di più, ma diamo la possibilità alle imprese che hanno completato la produzione prima della sospensione per il Covid di poter liberare i loro magazzini; allo stesso modo permetteremo, in questa fase di fermo produttivo, di sanificare e fare alcune piccole manutenzioni indispensabili, o di far arrivare materie prime o forniture che poi serviranno nella fase 2. Sono piccole attività, che permettono fra l’altro un distanziamento sociale molto più largo, che in condizioni di sicurezza, con i dipositivi di protezione e una comunicazione formale al Prefetto, è giusto poter ripristinare anche a Piacenza e Rimini”.

L’attenuazione di alcune misure riguarderà anche il Comune di Medicina, la zona più colpita dal virus neò Bolognese, che oggi ”ha dati assolutamente in linea col resto della provincia”, ha specificato Baruffi, che in un altro passaggio ha parlato della possibilità di svolgere attività sportiva all’aperto: “Credo che con il regime che si aprirà dopo il 3 di maggio sarà possibile per tutti gli sportivi di poter recuperare una parte della loro attività fisica, quella individuale, quindi sempre da soli e sempre distanti dagli altri. La stagione invoglia, lo capisco. Credo che stiano maturando le condizioni per farlo”.

