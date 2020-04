Visite guidate al castello di Gropparello, per bambini e non solo

Dal vivo, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 maggio, da smartphone, tablet e computer si può partecipare alla Visita guidata Storica e alla Visita guidata Incantata per bambini da 6 a 12 anni con nuovi protagonisti live dal Castello di Gropparello, maniero abbarbicato sulle colline di Piacenza, nel circuito dei 33 Castelli del Ducato.

Adulti ed i bambini – collegati dalle proprie case, su prenotazione e fino a disponibilità di accesso virtuale – avranno la possibilità di entrare nel Castello di Gropparello – nel circuito Castelli del Ducato – ed interagire sia con un personaggio in costume che rende magico il percorso animato del fiabesco Castello di Gropparello, sia con Chiara Maria Gibelli che accompagnerà i partecipanti di tutte le età, on line, ad una visita storica al maniero in Emilia-Romagna. Saranno tutti protagonisti con i facilitatori del live sia per stimolare la curiosità dei più piccoli, dai 6 ai 12 anni, a turno, come target d’età consigliato, sia l’interesse degli adulti e dei ragazzi per il livello più storico-didattico avanzato.

Ecco i nuovi appuntamenti in #DirettaLive con le Visite Virtuali

1 MAGGIO – Visita storica virtuale: https://bit.ly/3bQPl4E

2 MAGGIO – Visita storica virtuale: https://bit.ly/2Shatcj

3 MAGGIO – Visita incanta per bambini: https://bit.ly/2Ybe2o7

Da maggio 2020, l’offerta si allarga e arrivano 6 attività didattiche interattive che le scuole possono prenotare e acquistare: le classi virtuali da smartphone, tablet e computer dei bambini – collegati dalle loro dimore – possono vivere iniziative davvero speciali: English Intrigue, La Cucina Medievale, La Cucina dell’Antica Roma, Cronache dal Feudo, Visita guidata col maestro di cerimonia, Dante all’Inferno. Le scuole possono scegliere tra le seguenti proposte:

LA CUCINA MEDIEVALE. Si esplora l’identità romano-barbarica della cucina medievale: simboli, principi e credenze fra storia e cultura. La spiegazione sarà accompagnata dalla realizzazione di una ricetta – scelta in fase di prenotazione. Attività di 1 ora e mezza circa; adatta dalla 1° media.

LA CUCINA DELL’ ANTICA ROMA. Alla scoperta della cultura del mondo romano attraverso la suggestione delle tradizioni gastronomiche, ricche di elementi di cultura e di sincretismi orientali. Nella nostra cucina prepareremo in diretta con la vostra classe una ricetta a scelta fra quelle proposte, facilmente replicabili anche da casa vostra; adatta dalla 5° elementare.

ENGLISH INTRIGUE. Un giallo da risolvere e tanti personaggi con cui interagire in lingua inglese per raccogliere indizi. Aiuta l’investigatore a capire come si sono svolti i fatti! L’attività prevede la partecipazione attiva degli studenti. Ambientazione medievale, durata 1 ora e mezza circa; adatta dalla 4° elementare.

VISITA GUIDATA COL MAESTRO DI CERIMONIA. Un giro in diretta con una guida speciale che racconta la vita quotidiana in un castello italiano tra Medioevo e Rinascimento. Due appuntamenti da 90 minuti circa, il primo dedicato alla scoperta dei costumi sociali, dei rituali legati alla produzione e conservazione del cibo e al convivio. In secondo appuntamento di 90 minuti circa, uno Show Cooking di approfondimento su l’immaginario legato al cibo e l’arte della decorazione con un argomento scelto tra alcuni proposti; adatta dalla 3° media

DANTE ALL’INFERNO. Un viaggio attraverso alcuni momenti focali della Commedia, per esplorare i gironi e incontrare alcune delle anime dannate. Ma talvolta l’Inferno cancella la memoria delle cose mortali… Chi sono questi dannati? Scopritelo voi! Attività interattiva in diretta; adatta dalla 1° media

CRONACHE DAL FEUDO. Progetto di cronaca giornalistica su episodi storici o letterari a scelta. Collegandoci in due diverse sessioni e guidati dalle indicazioni del nostro staff, gli studenti produrranno un servizio giornalistico con sintesi di cronaca e contributi video che verranno montati da noi con l’assistenza e le registrazioni eseguite dai ragazzi; adatta dalla 5° elementare.

INFO – La Segreteria del Castello di Gropparello dal lunedì al venerdì risponde a tutte le mail. Per informazioni e prenotazioni: Castello di Gropparello – 0523 855814 info@castellodigropparello.it – www.castellodigropparello.it. La Segreteria dei Castelli del Ducato dal lunedì al venerdì risponde a tutte le mail. Per informazioni info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it