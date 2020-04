“Vogliamo andare a pescare, lo abbiamo scritto nell’autocertificazione”.

Si sono giustificati così due ragazzi di 24 anni, di nazionalità ucraina, fermati in via Primogenita nella tarda mattinata del 17 aprile da una pattuglia della polizia di Piacenza, nell’ambito dei controlli messi in campo per far rispettare le limitazioni anti covid.

I due avevano con se’ una canna da pesca e ai poliziotti hanno mostrato l’autocertificazione, compilata indicando appunto la pesca come motivazione della loro uscita da casa. Entrambi però hanno “pescato” una multa da 280 euro.

Numerose le sanzioni comminate dalla polizia: multato un piacentino di 63, intento a sorseggiare una birra in via XXIV Maggio, una ragazza di 19 anni in bici lungo via Martiri della Resistenza e, in via Damiani, un ragazzo macedone di 19 anni che voleva andare a trovare un amico.