Volley, cala il sipario anche sulla stagione della Canottieri Ongina

Cala il sipario anche sulla stagione della Canottieri Ongina, formazione piacentina di volley che si trovava in testa al girone B di serie B maschile.

Come informa la società, nel tardo pomeriggio di mercoledì 8 aprile, la Federazione italiana pallavolo ha infatti deliberato la conclusione dei campionati nazionali, regionali e territoriali senza assegnazione di scudetti, promozioni e retrocessioni.

Per i campionati giovanili, nella prossima stagione si svolgeranno categorie con annate dispari: under 13, under 15, under 17, under 19 maschili e femminili.