Zanichelli (5 Stelle) “Straordinari polizia locale per emergenza Covid, 112mila euro a Piacenza”

“Firmato il decreto del Ministero dell’Interno che stanzia 10 milioni di euro, per finanziare le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale di Polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane impegnato nei controlli sul rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da Covid-19, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. “

Così in una nota il deputato Davide Zanichelli (5 Stelle): “Ai 70 milioni di euro previsti per la sanificazione degli uffici, degli ambienti e mezzi di comuni, province e città metropolitane, – spiega – si sommano ora questi ulteriori 10 milioni volti a sostenere l’attività delle nostre forze dell’ordine che, come il personale sanitario, rappresentano una di quelle categorie che non si è mai fermata durante l’emergenza per continuare a garantire l’ordine pubblico e il rispetto delle regole. I criteri della ripartizione sono i medesimi del decreto sanificazione: numero di contagi e numero di residenti, in modo da calibrare l’intervento sulla base della gravità di esposizione al rischio. In particolare per il capoluogo piacentino i fondi stanziati sono pari a 40.157 euro e 112 mila per l’Intera provincia.”

“Risulta fondamentale – prosegue- soprattutto in questo momento di chiusura delle attività, continuare a sostenere l’attività delle forze dell’ordine che oltre a garantire il rispetto rigoroso delle regole sono fondamentali per la sicurezza di persone e attività magari rimaste chiuse o isolate e per questo più soggette a furti o aggressioni”