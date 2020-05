118 pronto per la “fase 2”: più ore di servizio e più auto mediche sul territorio

Il servizio Emergenza urgenza 118 pronto per la fase 2 della pandemia – La nota dell’azienda Ausl di Piacenza

Potenziate le convenzioni con il volontariato per 460 ore alla settimana rispetto al periodo pre Covid19.

Durante l’emergenza sanitaria Covid19, il servizio di Emergenza territoriale di Piacenza ha agito nella prima linea di risposta per le emergenze afferente al numero unico 118 e ha dovuto rafforzare l’intera organizzazione. Il sistema ha dimostrato grande capacità di adattamento a modelli organizzativi in continuo e repentino cambiamento. Numerosi sono stati i mezzi e gli equipaggi messi a disposizione in aggiunta al normale fabbisogno del 118 e della Centrale dei trasporti interni (CTU).

Nel solo mese di marzo le chiamate registrate alla Centrale operativa 118 sono state oltre 6500, un numero che è quasi il triplo delle chiamate dell’anno precedente.

Come si vede nella tabella sopra, gli accordi con il volontariato già attivi nel periodo pre Covid19 vengono quindi modificati aumentando, rispetto ad allora, il numero di ore in convenzione:

“Dopo l’analisi delle performance del servizio svolto nei mesi più critici della pandemia e per affrontare la “fase 2”, la Direzione ha inteso rimodulare e potenziare il servizio Emergenza Urgenza, rispetto alla situazione pre Covid19 – afferma Luca Baldino, direttore generale dell’Azienda Usl – per garantire anche in questa fase sicurezza ed efficienza dei trasporti e fornire ai pazienti un servizio sempre migliore”.

La riorganizzazione, condivisa con le associazioni di volontariato, prevede che, a partire dal 1 giugno (e in via sperimentale fino al 30 settembre), i mezzi ambulanza aziendali dislocati nelle diverse sedi saranno sostituiti da auto mediche, a eccezione del secondo mezzo diurno in postazione a Bobbio.

Questo permetterà di migliorare i tempi d’intervento soprattutto nelle aree della Val d’Arda, Val Tidone e Val Trebbia. Gli equipaggi interverranno sui codici rossi e, se presenti, anche sui codici gialli in modo che i percorsi d’identificazione dei possibili pazienti Covid19 siano maggiormente tutelati. Anche il volontariato presidierà maggiormente le diverse sedi attraverso l’ampliamento della presenza di mezzi ambulanza.