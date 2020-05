Quali fattori influenzano la crescita di Bitcoin?

Bitcoin, la criptovaluta più importante in circolazione, continua a far parlare di se. Il valore Bitcoin è uno degli argomenti principali che interessano i tanti investitori del settore. Ma cosa influenza la crescita di Bitcoin?

Come qualsiasi altro bene, anche Bitcoin è influenzato dal mercato. Sono tanti i siti che sponsorizzano le diverse attività riguardanti le criptovalute. Attività di investimenti che caratterizzano il mercato delle criptovalute al servizio dei vostri risparmi . In molti di voi saranno a conoscenza che possono essere minati un massimo di 21 milioni Bitcoin. I prezzi schizzano in alto quando c’è una maggiore richiesta.

Questo può accadere per varie ragioni. I pagamenti dei miner bitcoin e gli interventi legislativi del governo sono parte della domanda e offerta. Tutto questo influenza il valore.

Gli esperti, inoltre, ritengono che ci siano tre fattori che stanno influenzando il valore dell’asset digitale.

Il primo fattore è l’interesse che le grandi aziende nutrono nei confronti del mondo delle criptovalute: l’elenco dei giganti interessati a lanciare altcoin, stablecoin o asset digitali è in continua crescita di anno in anno.

Il secondo fattore determinante è la delusione delle persone nei confronti delle IPO tecnologiche.

L’esperto suppone che la criptovaluta potrebbe essere un’opzione di investimento alternativa per un vasto pubblico di investitori. E, infine, il terzo fattore determinante è il dimezzamento del Bitcoin o “Bitcoin Halving”.

Come sappiamo il Bitcoin Halving ha avuto luogo nel mese di maggio 2020. Si verifica soltanto una volta ogni quattro anni e, come suggerisce il nome, dimezza le ricompense in BTC ottenute dai miner in seguito alla generazione di nuovi blocchi di transazioni. Dalla generazione del primo blocco di Bitcoin nel lontano 2009 a oggi, abbiamo assistito a tre halving. Questi eventi avvengono automaticamente ogni 210.000 blocchi, vale a dire approssimativamente ogni quattro anni, e riducono le ricompense per i miner del 50%.

Il primo halving ha avuto luogo del 2012, riducendo i block reward da 50 BTC a 25 BTC. Il secondo è invece avvenuto nel 2016, dimezzando ancora una volta le ricompense da 25 BTC a 12,5 BTC. Poiché l’offerta massima di Bitcoin è limitata a 21 milioni di monete, gli halving avverranno fino all’anno 2140, vale a dire quando verrà minato il 21.000.000° BTC. A quel punto le ricompense per i miner saranno di soltanto un singolo satoshi, la più piccola unità di Bitcoin equivalente a 0,00000001 BTC. Secondo Blockchain.com, attualmente i Bitcoin in circolazione sono 18,37 milioni.

Poiché i due halving precedenti hanno avuto un effetto positivo sul prezzo di Bitcoin, le possibili conseguenze del terzo halving sono state ampiamente discusse da esperti e analisti: qualcuno ha previsto che la riduzione dell’offerta farà impennare il valore di BTC, altri invece che tale evento non avrà alcun impatto sui mercati. Sebbene l’effetto degli halving sul prezzo sia ancora oggetto di discussione, quello sui miner di Bitcoin è innegabile. Alcuni esperti hanno infatti previsto che numerosi miner interromperanno le operazioni in quanto le loro macchine obsolete diverranno non più redditizie.