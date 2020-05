A Gragnano identità digitale gratuita per i cittadini. Ecco come ottenerla

Il Comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza) informa i cittadini dell’opportunità di ottenere gratuitamente un’identità digitale SPID dalla propria società in-house Lepida ScpA grazie al nuovo servizio LepidaID (https://id.lepida.it).

“L’Amministrazione – commenta il Sindaco Patrizia Calza – grazie al lavoro del Responsabile di servizio Marco Molinari, ha concluso l’accreditamento con Lepida per diventare sportello Lepida Spid; pertanto le credenziali Federa rilasciate da Gragnano dovrebbero trasformarsi in automatico in Spid, mentre per i nuovi Spid gli uffici comunali sono attivi come sportelli per riconoscimento facciale e assistenza al rilascio di nuove identità. Si tratta di una novità molto importante, fortemente voluta dall’Amministrazione insieme a Regione e agli altri Enti pubblici dell’Emilia-Romagna, per garantire ai propri cittadini l’opportunità di ottenere una identità SPID in grado di accompagnare e sostenere un accesso inclusivo ai servizi digitali”.

Si tratta di una identità digitale valida per tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione a livello nazionale, e anche quelli privati aderenti a SPID, utilizzabile da computer, tablet e smartphone (https://www.spid.gov.it/). I cittadini maggiorenni, in possesso di documento di riconoscimento e tessera sanitaria rilasciati dalle Autorità italiane, che possiedono già una identità FedERa regionale, con caratteristiche idonee, rilasciata dal Comune di Gragnano Trebbiense, riceveranno prossimamente, se non già pervenuta in precedenza in quanto possessori di altre identità FedERa, una comunicazione via mail da LepidaID con le indicazioni da seguire per convertire l’identità FedERa in una nuova LepidaID. Coloro che invece non possiedono già una identità FedERa possono ottenere la nuova identità registrandosi sul sito (https://id.lepida.it) avendo a portata di mano un indirizzo e-mail, il cellulare, la scansionefronte-retro di un documento italiano di riconoscimento in corso di validità (carta di identità o passaporto o patente di guida) e una scansione fronte-retro della tessera sanitaria anch’essa in corso di validità.