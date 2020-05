A San Giorgio vinti 3mila euro al mese per 20 anni

La fortuna ha baciato un giocatore del punto vendita Sisal Tabacchi situato in via Dante, 57, San Giorgio Piacentino (Piacenza).

Alle 22 di sabato 16 maggio 2020, Win for Life Classico ha infatti decretato il vincitore del 456esimo vitalizio assegnato dal Gioco della Rendita. La vincita, che consiste in 3mila euro al mese per 20 anni, è stata realizzata con una giocata da 2 euro.