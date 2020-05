Accessi controllati e misurazione della febbre: anche a Bobbio riparte il mercato

Anche a Bobbio (Piacenza) è tornato il consueto mercato settimanale, con tutti gli accorgimenti necessari nei giorni del Covid.

Da sabato per i bobbiesi è stato possibile tornare a fare shopping tra i banchi del mercato, seppur contingentato per non creare assembramenti. Un’unica entrata ed un un’unica uscita, monodirezionale, con i varchi presidiati dagli agenti della Polizia Locale insieme ai militi della Croce Rossa Italiana. Gli operatori sanitari, nello specifico, hanno misurato la febbre a tutti coloro che volevano accedere ed hanno verificato che le persone indossassero in modo appropriato la mascherina.

Tutto si è svolto in modo ordinato e non si sono registrati problemi o criticità.