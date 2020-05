“Acqua e musica, un connubio da portare avanti”, Zermani ringrazia Paola Pedrazzini

Scaduto il mandato di Paola Pedrazzini come Presidente del Conservatorio Giuseppe Nicolini di Piacenza.

A ricordare con stima il suo operato anche il Presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza, Fausto Zermani. “Con Paola Pedrazzini abbiamo legato l’acqua alla musica creando un connubio unico nel suo genere e spettacolare da vedere. Ad accomunare i due enti l’impegno nel rilanciare il territorio piacentino e nel sensibilizzare le nuove generazioni al grande patrimonio culturale e ambientale di cui siamo custodi” dice.

Nel 2018 Consorzio e Conservatorio sono stati partner, insieme al Liceo Artistico Cassinari e all’associazione culturale Arti e Pensieri, di ‘In equilibrio con l’acqua-storie di terre, uomini e macchine’, un evento composto da un concerto dal vivo e da una mostra di incisioni, sculture, e video musicali, allestiti all’interno dell’impianto idrovoro della Finarda (utile alla difesa idraulica della città di Piacenza). In quell’occasione ogni allievo aveva presentato il proprio progetto artistico nato dall’acquisizione di materiali sonori e visivi captati all’interno degli impianti (idrovori) dislocati lungo la fascia costiera del Po.

Nel 2019 è stata la volta di ‘Un Po di musica-suoni e storie del Grande Fiume’, un evento nato dalla collaborazione tra Consorzio, Conservatorio, Aipo e Comune di Monticelli d’Ongina con al centro un concerto dal vivo tenuto su un puntone ormeggiato nel mandracchio della conca di Isola Serafini e una serie di installazioni sonore dislocate sulle rive del fiume Po rappresentanti il paesaggio sonoro in cui erano immersi.

Fausto Zermani conclude “Nel ringraziare Paola Pedrazzini per la professionalità e la passione con cui ha dato valore al nostro territorio, colgo l’occasione per farle un ‘in bocca al lupo’ per i suoi impegni professionali in corso e futuri. Sono sicuro che i progetti realizzati con il Nicolini saranno l’inizio di un percorso con al centro Piacenza, e che la collaborazione nata nel 2018 continuerà anche con il nuovo presidente”.