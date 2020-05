Addio a Gigi Simoni, allenatore e gentiluomo. Per pochi mesi sulla panchina biancorossa

Se n’è andato Gigi Simoni, allenatore e gentiluomo, legato per un breve periodo anche alle sorti del calcio biancorosso.

L’allenatore di Crevalcore (classe ’39) nell’estate del ’99 diventò allenatore del Piacenza, firmando un contratto annuale con opzione per il secondo anno. Ma venne esonerato all’inizio dell’anno successivo dopo aver totalizzato 11 punti in 16 partite e con la squadra al penultimo posto della serie A.

Simoni – che era stato colpito da un ictus nel giugno scorso – naturalmente viene ricordato per ben altre imprese sportive e per quella stagione sulla panchina dell’Inter di Ronaldo, quando i nerazzurri giunsero al secondo posto (era il 1998) dopo il duello con la Juventus e tante polemiche. Con i nerazzurri conquistò la Coppa Uefa battendo in finale la Lazio e venne premiato con la Panchina d’Oro quale miglior allenatore italiano della stagione.

Lunga la sua carriera sia sui campi da gioco che in panchina, con tante squadre nel suo curriculum da allenatore. Con un denominatore comune che lo ha sempre contraddistinto, il garbo e l’eleganza.