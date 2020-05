Al culmine di una lite fa partire un colpo di pistola. Arrestato 66enne per tentato omicidio

Un 66enne residente ad Alseno, arrestato il 24 aprile dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri Fiorenzuola d’Arda, dopo la convalida dell’arresto si trova ora presso il carcere del Novate di Piacenza perché accusato di tentato omicidio e detenzione illegale di armi.

Gli accertamenti hanno messo in evidenza che il violento litigio che avrebbe portato il 66enne ad aggredire la moglie sia scaturito da futili motivi.

Fortunatamente il colpo esploso dall’uomo, con una pistola che deteneva illegalmente, era andato a conficcarsi a circa due metri da terra sulla parete di fronte alla stanza da cui il 66enne aveva sparato, senza ferire né la moglie né la figlia.

Infine i militari hanno rinvenuto in un cassetto in camera da letto anche una seconda pistola, anche in questo caso detenuta illegalmente.