Al Musp corso gratuito in progettazione meccanica, ricerca applicata e design

Musp Piacenza insieme a Cad disegni ed Eping e con il supporto di Manpower, ha organizzato un corso di formazione gratuita nel campo della progettazione meccanica, della ricerca applicata e del design.

Il corso si terrà tra giugno e luglio 2020 con la formula dell’e-learning mediante piattaforme di apprendimento online. A tenere i corsi saranno veri e propri professionisti del settore con una grande esperienza lavorativa maturata negli anni. La durata del corso intensivo è di 200 ore, con l’obiettivo di qualificare figure nell’ambito della progettazione, modellazione e prototipazione meccanica per un possibile futuro impiego nelle realtà lavorative del settore: durante il corso verranno infatti fornite ai partecipanti le nozioni chiave necessarie per poter intraprendere una carriera lavorativa in questo settore.

Possono candidarsi ai corsi disponibili tutti i candidati che hanno un diploma/laurea in ambito tecnico e che dimostrano uno spiccato interesse per il campo della progettazione meccanica 2D e 3D. Per la partecipazione ai corsi è prevista una prima fase di selezione dei candidati a cura di Manpower. I posti disponibili sono limitati. Per maggiori informazioni e per candidarti ad uno dei corsi visita il sito: www.manpowergroup.it