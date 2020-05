Alloggio temporaneo per una famiglia in difficoltà grazie al Team Mamo e ai Servizi sociali

“So bene che alle parole preferiscono i fatti, come dimostrano le tante iniziative in cui si attivano per aiutare gli altri, ma vorrei ringraziare pubblicamente la Onlus Team Mamo e Paolo Garetti per il sostegno prezioso garantito, d’intesa con i Servizi Sociali del Comune, a un nucleo familiare in difficoltà, confermando l’attenzione concreta dell’associazione ovunque ci sia bisogno di un gesto di generosità”.

L’assessore Federica Sgorbati ripercorre, con emozione, la vicenda che ha visto protagoniste una neo mamma e la sua piccola (nata prematuramente e ricoverata dapprima all’ospedale di Parma), entrambe ospiti per un periodo di quarantena, a causa del Covid-19, presso la struttura allestita a San Polo. “Grazie al contributo del Team Mamo nel coprire i costi dell’affitto – spiega l’assessore Sgorbati – una volta terminato l’isolamento per ragioni sanitarie abbiamo potuto destinare un alloggio temporaneo alla bimba e ai suoi genitori, in un appartamento afferente a una struttura alberghiera della città, assicurando così un contesto dignitoso, protetto e tranquillo a una famiglia che aveva bisogno urgente di supporto”.

“L’impegno per i più piccoli – sottolinea Paolo Garetti, referente del Team Mamo a Piacenza – è da sempre uno dei punti cardine della nostra associazione, nata in ricordo di un amico, Massimo Cocchi, che una malattia incurabile ha strappato troppo presto al nostro affetto. Pochi giorni prima di lasciarci, ci disse che avrebbe voluto fare qualcosa per i bambini e così, insieme ad alcuni altri amici “sparsi” per tutta Italia, abbiamo iniziato questa avventura, onorando la sua memoria con tanti progetti di solidarietà. Avevo dato all’assessore Federica Sgorbati la nostra disponibilità a intervenire in caso di necessità e così, quando è arrivata la richiesta, molto volentieri abbiamo fatto la nostra parte per dare una mano, che è l’obiettivo di tutte le nostre attività: dalla vendita di libretti di favole ‘autoprodotte’ alle raccolte di fondi e donazioni, sino alla più recente collaborazione con altre realtà per le magliette benefiche dedicate al nostro territorio piacentino, con lo slogan ci rialzeremo”.