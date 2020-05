“Frecce Tricolori anche a Piacenza per onorare la memoria di chi non c’è più”

“Chiediamo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, di un aggiungere un altro giorno al tour delle Frecce Tricolori”.

Così i parlamentari della Lega Daniele Belotti, Simona Pergreffi e la piacentin Elena Murelli. “Questa iniziativa lodevole e commemorativa, che stamattina ha attraversato i cieli di Trento, Milano e Codogno – affermano – non può dimenticare le migliaia di vittime delle zone più martoriate dal Covid come Bergamo, Brescia, Cremona, Piacenza e Lodi, territori che hanno pagato più di altri in termini di vite umane. Un piccolo sforzo per concedere a chi ha perso tantissime persone care, familiari e amici, un momento simbolico in cui onorare la memoria di chi non c’è più”.