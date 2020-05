Anche il VO2 Team Pink protagonista nella ripartenza delle nazionali di pista a Montichiari

Una giornata dal forte valore simbolico e che dà un segnale di speranza al mondo del ciclismo.

Anche il VO2 Team Pink è stato protagonista nella ripartenza dell’attività delle nazionali azzurre di pista, andata in scena oggi al velodromo di Montichiari (Brescia) con un raduno che ha coinvolto diciassette azzurrine convocate agli ordini in primis del ct Edoardo Salvoldi. Tra queste, anche tre atlete del sodalizio piacentino, tutte appartenenti alla categoria Donne Juniores: si tratta della torinese Eleonora Camilla Gasparrini, della bresciana Silvia Bortolotti e della milanese Aurora Mantovani.

Il tutto in un velodromo sanificato e con collegiali a turni (mattino e pomeriggio) e a giorni alterni (un giorno maschi, un giorno femmine), seguendo un dettagliato protocollo che prevede, al momento, il non utilizzo degli spogliatoi e il mantenimento delle distanze, con l’assegnazione di una propria postazione agli atleti per il recupero e il riposo.