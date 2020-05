Un malore o un passo falso sul porfido di piazza Duomo hanno causato la violenta caduta a terra di una signora anziana, verso le 10 del 18 maggio.

Sono subito scattati i soccorsi per aiutare la donna che, nell’urto a terra, ha sbattuto violentemente il capo. Sul posto sono arrivate l’automedica del 118, l’ambulanza della Croce Rossa e due volanti della polizia (già in centro per un intervento precedente, rivelatosi un falso allarme).

Foto 2 di 2



La signora, dopo essere stata rianimata sul posto, è stata trasportata in gravi condizioni al Pronto Soccorso di Piacenza.

IN AGGIORNAMENTO