“Aree verdi e campi gioco per centri estivi, sport e palestre”

Il Comune di Piacenza sta ispezionando tutte le aree verdi e campi gioco presenti in città, per valutare quali possano essere messe a disposizione di attività educative a sostegno delle famiglie e dei ragazzi, agevolando così la conciliazione tra i tempi di lavoro e gestione dei figli.

Non solo, un’altra ipotesi al vaglio è di consentire l’utilizzo di questi polmoni verdi anche a palestre, per consentire anche agli appassionati di sport di potersi allenare in sicurezza.

Lo anticipa il sindaco Patrizia Barbieri sulla propria pagina Facebook.

“Vorrei cercare di rispondere a chi, anche nei commenti, mi chiede come intendiamo gestire i parchi e le aree verdi della città”.

“Nel corso di questa crisi i più piccoli e le loro famiglie hanno dovuto affrontare un lungo isolamento e sappiamo quanto sia importante poter tornare a correre all’aria aperta, come già sta avvenendo, per esempio, al parco della Galleana o sul Pubblico Passeggio”.

“In questo momento tra le nostre priorità c’è quella di dare un supporto ai genitori nel conciliare il lavoro con la cura dei figli. Per questo stiamo ispezionando e individuando tutti gli spazi che saranno necessari – a cominciare proprio dalle aree verdi e dai parchi gioco – per consentire l’avvio in sicurezza dei centri estivi, anche per le realtà che in passato non disponevano di spazi verdi oggi indispensabili, nel pieno rispetto delle normative sul distanziamento fisico e sugli accessi contingentati”.