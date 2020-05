“I numeri, dimmi i numeri. I numeri sono il titolo”.

Una richiesta che qualunque giornalista si è sentito avanzare almeno mille volte dal proprio caposervizio, diventata una litania che ha scandito ancora di più il ritmo del nostro lavoro, dal 21 febbraio in poi. Mai come in queste settimane i numeri sono stati davvero “i titoli”, una fredda contabilità divenuta repentinamente una marea che ci ha travolto, lasciandoci smarriti ed impotenti. Ma la mareggiata ora si è ritirata e a salire è l’impazienza: anche noi, come tutti i piacentini, siamo in attesa di poter pubblicare quello che è diventato il numero più bello del mondo, lo zero.

Alcuni sindaci del Piacentino si sono già sbilanciati in questo senso. L’unico decesso attribuito a Piacenza, nel bollettino diffuso dalla Regione, riguarda un nostro concittadino deceduto in un ospedale fuori provincia, un mese fa. Abbiamo quindi raggiunto l’obiettivo? Purtroppo no. Proprio ieri, infatti, è mancato dopo due mesi di lotta contro il coronavirus un medico di Agazzano, il dottor Conti. Esultare quindi e porre enfasi sul “risultato”, ci è sembrato poco opportuno. Il dottor Conti non era ricoverato in una struttura sanitaria di Piacenza, e quindi non è stato ancora inserito nella comunicazione della Regione. Insomma, tanto questo microscopico virus è intangibile, tanto l’andamento dell’epidemia sembra sempre un po’ fuori fuoco.

Un effetto involontario dovuto, come è stato spiegato più volte, ai tempi tecnici di elaborazione e report degli esiti dei tamponi, creando in alcune occasioni un ingorgo che ha portato a comunicare numeri impressionanti anche in momenti in cui la fase dell’epidemia era ormai calante. Proprio per questo chiediamo: aspettando lo zero assoluto di decessi e contagi, ha senso continuare a diffondere con cadenza quotidiana numeri che quotidiani non sono?