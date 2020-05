Assistenza animali dei proprietari affetti da Covid, convenzioni per i clienti della Banca di Piacenza

Nota stampa della Banca di Piacenza

L’emergenza sanitaria provocata dal virus Corona ha causato un ulteriore problema legato alla cura degli animali domestici di persone risultate positive al Covid-19 in quarantena presso le loro abitazioni o spedalizzate. Per venire incontro alle esigenze dei possessori di cani e gatti, la Banca di Piacenza ha esteso per il caso specifico le convenzioni (già in essere) con alcune strutture che hanno sposato il progetto “Amici Fedeli”, primo conto in Italia con servizi rivolti ai proprietari di animali domestici, intestabile agli stessi inseparabili amici. I titolari del conto Amici Fedeli o del Contonline Amici Fedeli (per maggiori informazioni è possibile visitare il sito della banca all’indirizzo www.bancadipiacenza.it) colpiti dal virus e in difficoltà nell’accudire i propri animali domestici, possono rivolgersi alle strutture “Canespontaneo.it” di Cosimo Lentini (348 7480722) e allo studio veterinario Dexter dott. Gregory Allan (0523 870042), che riserveranno loro tariffe agevolate.

“Canespontaneo.it” di Cosimo Lentini ha stabilito un prezzo forfettario di 150 euro, comprensivo di Iva e tasse, per 30 giorni di pensione. Tale prezzo rimane invariato anche se il periodo di pensione fosse inferiore ai 30 giorni. Sono inclusi i seguenti servizi: vitto, alloggio e assistenza; bagno e toelettatura all’arrivo del cane; bagno e toelettatura alla riconsegna del cane al proprietario; servizio di presa e consegna del cane presso il domicilio del proprietario compreso nel prezzo per i residenti di Piacenza e provincia; ritiro del cane in città diverse al prezzo di 0,50 centesimi per ogni km percorso; possibile assistenza anche a domicilio con costo di assistenza invariato di 150 euro per i residenti di Piacenza e provincia. L’associazione “Canespontaneo.it” fa parte della Associazione nazionale pensioni autorizzate per cani, la quale tutela chi nel settore delle pensioni per cani opera nel rispetto delle normative igienico sanitarie e del benessere animale, combattendo l’abusivismo selvaggio (per maggiori informazioni visita il sito www.anpca.it).

Lo studio veterinario Dexter dott. Gregory Allan offre, per il servizio di custodia del tuo amico a quattro zampe, tariffe agevolate di 10 euro al giorno per il cane ed 8 euro per il gatto, comprensive di vitto e alloggio; non sono incluse eventuali cure veterinarie di cui l’animale potrebbe avere bisogno. Per l’eventuale ritiro del fedele amico nel territorio di Piacenza e provincia è previsto un costo da stabilire di volta in volta. Ulteriori servizi sono da concordare al momento.