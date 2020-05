Ausl “Trend contagi in calo. Negli ultimi 5 giorni positivo tra il 3 e il 4% dei tamponi”

Numero dei positivi al coronavirus in discesa a Piacenza. “Anche i dati parziali di questa settimana (da lunedì a oggi, 8 maggio) – sottolinea l’Ausl – confermano il trend di calo già registrato la settimana scorsa” (vedi tabella sotto).

In particolare, in questi cinque giorni la percentuale di positivi si assesta tra il 3 e il 4% dei tamponi effettuati. “I 34 contagiati di oggi – precisa il direttore generale Ausl Luca Baldino – possono leggersi secondo tre cause. Oggi abbiamo refertato il doppio dei tamponi di ieri. E, in particolare, abbiamo analizzato i tamponi di alcune strutture per anziani (Cra) dove già ci aspettavamo percentuali più alte di positivi, comunque circoscritte e prese in carico dalle Usca. Adesso che i numeri cominciano a essere limitati, dobbiamo anche tenere presente che diventano significative le medie settimanali più che le variazioni giornaliere”.