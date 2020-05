Bakery, Campanella confermato anche per la prossima stagione “Orgoglio e responsabilità”

Bakery Basket Piacenza, anche per la stagione 2020/21 alla guida della squadra – che disputerà il campionato di Serie B – ci sarà Federico Campanella.

Lo ufficializza la società con una nota, in cui il tecnico parla della prossima stagione e delle ragioni della sua scelta di rimanere in biancorosso. “Orgoglio e Responsabilità ” – queste le prime due parole -. “Sono orgoglioso che un Top club di questa categoria mi abbia proposto di essere ancora al centro di un progetto e un programma ambizioso”. “Decidere di rimanere alla Bakery – dichiara coach Campanella – è stata la scelta più facile di tutta la mia carriera. In questa società, e nelle scelte del presidente Beccari ci sono meritocrazia e visione a lungo termine, non facili da trovare in molti club. La mentalità vincente farà la differenza nella prossima stagione: alla Bakery ho trovato questa qualità ed è esattamente ciò che chiedo quotidianamente a me stesso e ai miei giocatori”.