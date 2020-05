Benvenuta alla piccola Camila, nata in ambulanza perché “Più veloce della sirena”

E’ davvero una gioia, dopo mesi passati immersi nella fredda e implacabile contabilità di morti e ammalati, poter raccontare invece di una nuova vita che si affaccia al mondo.

Stamattina, proprio all’alba del 14 maggio, il cielo si è tinto di rosa, come raccontano su Instagram i volontari della Pubblica Assistenza Valdarda, pronto ad accogliere Camila.

“Siamo stati allertati verso le 5 dalla Centrale ma una volta sul posto ci siamo resi conto che non mancava molto alla nascita; infatti, poco prima dell’arrivo in Ospedale ci siamo dovuti fermare perché la piccola non voleva più aspettare… ed è stata una grande emozione” scrivono su Instagram.

“Dopo gli ultimi due mesi che abbiamo vissuto ci serviva proprio qualche attimo di felicità e proprio per questo volevamo fare ancora tanti auguri da parte di tutti noi ai neo genitori e soprattutto alla piccola Camila, che è stata ‘più veloce della sirena’”.