Biblioteche, dal 3 giugno orari ampliati. Servizi su prenotazione e ingressi contingentati

Le Biblioteche del Comune di Piacenza saranno chiuse al pubblico nella giornata di lunedì 1° giugno, per consentire la riorganizzazione dei servizi – massimizzando, nel rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, l’uso di tutte le risorse disponibili – in vista della ripartenza dopo la festività di martedì 2.

Da mercoledì 3 giugno, infatti, la sede centrale di via Carducci sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13. L’ingresso, che avverrà in modalità contingentata, sarà permesso solo previo appuntamento, telefonando al numero 0523/492412 o scrivendo a biblio.reference@comune.piacenza.it. Gli utenti, per entrare, dovranno necessariamente indossare la mascherina e osservare le norme di distanziamento fisico. Sarà attivo il prestito, con accesso alle sale a scaffale aperto e ai magazzini librari. Per la consultazione dei materiale in sede, per ricerche bibliografiche e di approfondimento è sempre operativo il servizio di reference specialistico, che risponde allo 0523/ 492410 e all’indirizzo di posta elettronica biblio.reference@comune.piacenza.it.

É necessaria la prenotazione anche per la consultazione del documenti del Fondo Antico, contattando lo 0523/492403 o, via e-mail, biblio.fondoantico@comune.piacenza.it. Ci sarà, inoltre, la possibilità di accedere alle sale di studio al primo piano della Passerini Landi e ai posti a sedere nel cortile grande, sempre in misura contingentata. Ciò sarà consentito in due fasce orarie (9-13 e 14-18), previa prenotazione telefonica del posto allo 0523.492412 o 0523.492410. Tra le 13 e le 14 è prevista la sanificazione dei locali, in concomitanza con la quale non sarà permessa la presenza degli utenti. Proseguiranno, nel contempo, alcuni servizi già sperimentati nelle scorse settimana: la richiesta di prestito su prenotazione, che consente di ritirare i volumi già pronti nel giorno e nell’orario concordato, rivolgendosi ai recapiti 0523/492412 e biblio.reference@comune.piacenza.it, nonché la consegna a domicilio di Pronto Biblioteca, per le persone over 65 o con difficoltà negli spostamenti che abitino in città, sempre su prenotazione al numero 0523/492435 o scrivendo a biblioteca.passerinilandi@comune.piacenza.it.

La Sezione Ragazzi Giana Anguissola sarà operativa dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, con aperture pomeridiane nelle giornate di martedì e venerdì (15-18). Anche in questo caso sarà possibile accedere agli scaffali aperti esclusivamente su appuntamento, contattando lo 0523/492436 o biblio.ragazzi@comune.piacenza.it. Al momento non è permesso l’utilizzo dei posti a sedere ma continuerà ad essere disponibile il servizio di prestito su prenotazione, con giorno e orario prestabilito per ritirare i libri.

Da mercoledì 3 giugno, la sede decentrata di viale Dante sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, il lunedì anche dalle 15 alle 19; anche la sede della Farnesiana sarà aperta dalle 9 alle 13 dal lunedì al sabato, con apertura pomeridiana il mercoledì dalle 15 alle 19. Per entrambe le strutture sarà necessario l’appuntamento, chiamando lo 0523-458878 per viale Dante, lo 0523-492649 per la Farnesiana; agli stessi numeri occorre rivolgersi per la richiesta di prestito su prenotazione che consente di ritirare i documenti già pronti per la consegna al richiedente nel giorno e nell’orario concordato. Per ora non è previsto l’utilizzo dei posti a sedere.

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.passerinilandi.piacenza.it e sul portale del Polo bibliotecario piacentino, http://leggerepiace.it.