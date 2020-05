Bonaccini “Possibile apertura anticipata per ristoranti e parrucchieri, così come centri estivi a giugno”

“Le aperture di ristoranti, parrucchieri, estetiste potrebbero essere addirittura anticipate”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in un’intervista al Tgr Rai. ‘

‘In generale – ha detto Bonaccini – mi pare che si sia ripartiti come ci auguravamo con grande tranquillità compostezza, e dobbiamo proseguire così perché è evidente che si potranno riaprire le attività oggi chiuse in ragione di una curva epidemiologica che non torni a salire”.

Tra le attività ancora in stand by c’è quella, molto attesa, dei centri estivi. Si potrà ipotizzarne l’apertura a giugno? “Mi auguro proprio di si. Noi stiamo lavorando per questo e l’impegno sarà massimo per garantire servizi alle famiglie” ha assicurato Bonaccini. Per dare risposte alle esigenze dei genitori con figli, che rientrano al lavoro, il governatore ha poi spiegato che ”ormai è pronto un piano di intervento per cercare di capire come possiamo garantire da un lato sicurezza e dall’altro servizi che sono indispensabili nei prossimi mesi”.