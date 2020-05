Screening sierologici, partono due campagne: test per 60mila piacentini

“Tamponi e test sierologici a tappeto sulla popolazione di Rimini e soprattutto a Piacenza, le realtà più colpite dal virus”.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, durante la diretta Facebook che ha chiuso il quotidiano aggiornamento rispetto all’andamento dell’epidemia di coronavirus sul territorio. “A breve saranno disponibili – ha detto – liste di laboratori autorizzati ad eseguire i test sierologici, sia per le aziende che vorranno eseguirli per i loro dipendenti, che per i privati cittadini”. Altri 100mila sono invece i test eseguiti su operatori socio sanitari, vigili del fuoco, forze dell’ordine dell’Emilia Romagna.

DUE CAMPAGNE DI SCREENING A PIACENZA – In particolare sul territorio di Piacenza la Regione ha dato il via libera a due campagne di screening sierologici utili per la ricerca degli anticorpi, che si sviluppano in presenza del virus Covid-19. I test saranno effettuati dall’Azienda sanitaria piacentina, già a partire dalla prossima settimana, e interesseranno circa 60 mila persone.

“Partiamo da Piacenza con una forte accelerazione nella lotta contro il virus, e questa è la direzione giusta – sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -. Lo screening messo in campo, che può contare anche su dotazioni flessibili come le cliniche mobili, è un ulteriore passo avanti per identificare e isolare i positivi, togliendo il terreno al virus”. Si partirà con un primo screening di circa 30mila persone conviventi o che sono venute a stretto contatto con soggetti a risultati positivi al Covid-19 dall’inizio dell’epidemia, a cominciare dai conviventi. Si procederà con un secondo screening indirizzato a un campione generico della popolazione, che è in fase di definizione in questi giorni.

Le persone che dovranno essere sottoposte al test saranno chiamate dagli uffici dell’Azienda Usl di Piacenza, e riceveranno nei prossimi giorni una comunicazione ufficiale. Diversi i punti individuati per il prelievo: la rete delle case della salute e due cliniche mobili. L’azienda Usl di Piacenza, inoltre, in questi giorni valuterà la possibilità di un accordo con i Medici di Medicina generale per poter contare sulla collaborazione della loro rete di ambulatori. L’obiettivo è riuscire ad analizzare 10mila test a settimana, concludendo quindi le due campagne entro il 20 giugno.

BONACCINI “ACCELERARE FASE 2” – La Regione guarda avanti, come ha detto lo stesso Bonaccini alla Rai regionale c’è l’intenzione di accelerare la fase 2, con la disponibilità ad aperture anticipate di alcune attività e servizi per le famiglie. “Si sta tornando alla vita di prima, il 75% delle imprese lavora ma non possiamo dire di aver vinto la partita – afferma il presidente Bonaccini – perché sappiamo che sono tanti i settori ancora fermi, come la ristorazione, il commercio al dettaglio, i centri sportivi e il turismo. Queste realtà potranno aprire anche prima rispetto alla data prevista, se la curva epidemiologica ci dirà numeri confortanti. Ma se i casi di contagio dovessero risalire, rischiamo di chiudere tutto di nuovo. Credo che noi emiliano romagnoli abbiamo dato dimostrazione di essere un esempio di capacità nel saper rispettare le regole, dobbiamo mantenere questo impegno perché si torni alla vita di prima. Vanno bene gli interventi a fondo perduto, per superare questi mesi, ma per guardare al futuro bisogna tornare a fare impresa. Penso al comparto del turismo: tanti gestori di stabilimenti in Romagna si stanno già attrezzando”.