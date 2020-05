BuyBuyFree.it: un nuovo modo di concepire lo shopping

Da qualche anno il nostro concetto di shopping è cambiato. I nostri acquisti, infatti, propendono sempre più verso la rete tanto da aver portato l’e-commerce ad avere un successo clamoroso in poco tempo. Oltre ai comuni negozi online sono nate diverse realtà che premiano i propri utenti attraverso importanti iniziative. Un esempio su tutti è BuyBuyFree.it , un sito di cashback che premia i propri utenti in base alle attività svolte.

BuyBuyFree ha avviato partnership con diversi marchi e negozi online e attraverso l’area Negozi Buoni gli utenti possono scegliere gli shop affiliati dai quali acquistare dopo aver confrontato prezzi e offerte. Ma non è tutto, gli utenti che lo desiderano possono anche ricevere un cashback dai propri acquisti. Per aderire all’opzione cashback basta iscriversi gratuitamente sul portale e trasformare così il credito accumulato in buoni spesa da utilizzare sui tanti punti vendita aderenti.

BuyBuyFree propone oltre cinque milioni di prodotti che provengono dai migliori negozi online. Basta utilizzare la barra di ricerca per trovare il prodotto desiderato. In più la ricerca sarà facilitata dai filtri grazie ai quali poter scegliere una specifica categoria o uno specifico negozio tra quelli affiliati al mondo BuyBuyFree. In questo modo è facile confrontare i prezzi, trovare sconti e spedizioni gratuite. Una volta trovato il prodotto giusto con l’offerta giusta, non bisognerà far altro che cliccare sul pulsante nella pagina dedicata per accedere al sito del negozio ed effettuare l’acquisto.

BuyBuyFree ha anche pensato ad un metodo efficace e sicuro per premiare i propri utenti. Grazie all’area rendita, infatti, è possibile guadagnare dagli acquisti degli amici che invitiamo ad iscriversi sul sito. Il tutto attraverso un codice personale che si potrà utilizzare per rendere amico un nuovo iscritto Buybuyfree che dovrà inserire il codice in fase di registrazione. Questi, a sua volta, potrà fare lo stesso con altri utenti, fornendo il suo codice personale, rendendo così il nuovo utente Amico del tuo Amico, con un massimo di tre livelli che prevede il 20% di cashback, il 10% di cashback ed il 5% di cashback.

I negozi

Con BuyBuyFree il risparmio assume diverse forme. Il circuito Negozi Buoni, permette agli utenti di usufruire di sconti particolari per l’acquisto di determinati prodotti nel negozio ma anche di servizi, come quelli assicurativi o turistici. Una sorta di centro commerciale online che consente di risparmiare su qualunque acquisto. Puoi verificare la disponibilità di un prodotto o servizio in dato negozio presente su BuyBuyFree, e accedendovi da loggato tramite il sito ti verrà riconosciuta una percentuale di ritorno su ogni acquisto effettuato generando così un importante accumulo di crediti da poter sfruttare nuovamente.

Un modo innovativo, dunque, non solo di fare shopping online ma anche di guadagnare dallo stesso. BuyBuyFree si propone come una delle novità più interessanti della rete e a testimonianza di ciò vi è la sempre maggiore crescita di utenti soddisfatti. Sono già oltre 30 mila i membri della community BuyBuyFree che hanno sposato questo nuovo modo di fare shopping online, avvincente e soprattutto conveniente!