Cappucciati (Lega) “Test sierologici gratis per tutti”

“Test sierologici gratis per tutti”. E’ la proposta della consigliera comunale della Lega, Lorella Cappucciati.

“Chiedo alla Regione Emilia Romagna e al Governo – si legge in una nota – di finanziare interamente i test sierologici per avere informazioni essenziali per raggiungere un’immunità gregge. Ora molti piacentini, per sapere se hanno gli anticorpi al coronavirus, devono effettuare il test in ambulatori privati. Per una famiglia di quattro persone significa pagare 360 euro – chiarisce Lorella Cappucciati -. Essendo un’informazione che rientra nell’interesse di salute pubblica chiedo che la Regione e lo Stato rimborsino completamente queste spese. In più chiedo agli ambulatori privati di comunicare l’esito dei test al Servizio Sanitario Nazionale per avere una visione complessiva della situazione”.

“Non vorrei – afferma l’esponente del Carroccio – che i cittadini, infastiditi dall’alto costo del test, non facessero questo esame il cui esito è indispensabile per superare la Fase-2 della lotta contro il Covid-19. Ricordo che il diritto alla salute è sancito dall’articolo 32 della Costituzione Italiana e in questo caso, come non mai, deve essere garantito. Il test – conclude Cappucciati – deve essere gratuito per tutti”.

FASE DUE, RANCAN (LEGA) ALLA REGIONE “AVVIARE CAMPAGNA DI SCREENING SUI LAVORATORI” – “La Regione Emilia-Romagna stanzi fondi per consentire l’avvio di una massiccia campagna di screening ai lavoratori delle aziende che riaprono affinché la fase 2 post lockdown avvenga nella massima sicurezza dei lavoratori – Lo chiede il capogruppo regionale della Lega E-R, Matteo Rancan -. Tuttavia occorre non abbassare la guardia contro il Covid -aggiunge -, pertanto è necessario continuare anche con la prevenzione, aumentando il numero di tamponi e screening per Forze dell’ordine, sanitari e farmacisti”.