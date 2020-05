Intorno alle 6 della mattina di mercoledì 13 maggio, sulla provinciale tra Piacenza a Castelsangiovanni, all’altezza di San Nicolò una Dacia ha travolto un capriolo, che ha attraversato all’improvviso la carreggiata.

La donna al volante – che si stava dirigendo al lavoro insieme a una collega – non è riuscita infatti ad evitare l’impatto. L’animale, una femmina di capriolo, a seguito dell’urto è stato sbalzato ai lati della strada, riportando gravo ferite. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi e sul posto si è recato un veterinario della Piacenza Wildlife Rescue Center che ha soccorso il capriolo. È arrivata anche l’ambulanza veterinaria che ha quindi caricato l’ungulato per trasportarlo in una idonea struttura veterinaria per essere curato.

Sono rimaste fortunatamente illese le donne che si trovavano a bordo del veicolo, rimasto danneggiato in seguito all’incidente. Per i rilievi di legge e ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia Provinciale.