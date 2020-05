Carabinieri scoprono una “piazza” di spaccio: recuperati più di 20 grammi di coca, segnalate 4 persone

Sabato di controlli per i carabinieri della Stazione di Pontenure (Piacenza), che hanno recuperato oltre 20 grammi di cocaina.

Sulla SP 587, la strada per Cortemaggiore, i militari hanno fermato alcuni automobilisti: quattro di loro, di 25, 39, 53 e 29 anni, due uomini e due donne, tutti con precedenti specifici, sono stati trovati con modiche quantità di stupefacente e per questo sono stai segnalati quali assuntori. Il 25enne è stato inoltre denunciato per porto di oggetti atti ad offendere: in auto aveva una mazza da baseball.

I militari di pattuglia, poi, hanno notato che tutte le persone segnalate provenivano dalla stessa direzione, ovvero dalla stradina per Roncarolo: insospettiti, hanno perlustrato più approfonditamente la zona, in quanto probabile “piazza” di spaccio. Secondo quanto riportano, i carabinieri in lontananza hanno notato che una vettura, alla loro vista, si allontanava velocemente lasciando un involucro tra i cespugli di un cavalcavia. I militari sono accorsi ed hanno recuperato più di 20 grammi di cocaina, già divisa in dosi e pronta allo spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.