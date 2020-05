Castelvetro e Farini, dal 13 maggio limitazioni alla circolazione

Viabilità provinciale, nei prossimi giorni previste alcune limitazioni della circolazione a causa di lavori alla rete idrica e per l’installazione della fibra ottica. Di seguito le indicazioni della Provincia di Piacenza

Strada provinciale n. 588R dei Due Ponti, limitazione della circolazione dal 13 al 28 maggio 2020- Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati i lavori di posa delle fibre ottiche mediante la tecnica del microtunneling nel centro abitato di Castelvetro Piacentino. Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la limitazione del traffico a mezzo di senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n° 588 R dei Due Ponti, dalle 8.00 alle 18.00, dal 14 al 28 maggio 2020, dalla progressiva km 0+000 alla progressiva km 1+000 circa (in prossimità di Via San Giuseppe).

Strada provinciale n. 654R di Valnure, limitazione della circolazione dal 13 al 29 maggio 2020 – Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è in programma la posa di una nuova condotta per il potenziamento della rete idrica nel centro abitato di Farini lungo la strada provinciale 654R. Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, lungo la Strada Provinciale n° 654R di Val Nure viene disposta la limitazione del traffico a mezzo di senso unico alternato, regolato da movieri e/o impianto semaforico, dalle 8.00 alle 18.00, dal 13 al 29 maggio 2020, dal km 40+400 al km 40+700 nel centro abitato di Farini.