Cimiteri aperti con obbligo di mascherina. Ecco gli orari

Il Cimitero di Piacenza riapre dopo la chiusura collegata all’emergenza coronavirus, ma con orari ridotti rispetto a quanto normalmente previsto.

Ad annunciarlo il sindaco Patrizia Barbieri che ha emesso l’ordinanza relativa.

Solamente per lunedì 4 maggio, al fine di consentire tumulazioni da tempo programmate, l’apertura del cimitero urbano è fissata dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 18.00. Per quanto riguarda gli altri cimiteri comunali (Cimitero di Sant’Antonio – str. al Molinetto; Cimitero di San Lazzaro – str. Dell’Anselma; Cimitero di Pittolo – via Carboni; Cimitero di San Bonico – via Podestà; Cimitero di Mucinasso – str. Farnesiana; Cimitero di Ivaccari – str. Ivaccari; Cimitero di Borghetto – via Rusca; Cimitero di Le Mose – str. al Monastero a Le Mose; Cimitero di Roncaglia – str. alla Chiesa di Roncaglia; Cimitero di Mortizza – str. Sparavera) gli orari previsti sono dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

Da martedì 5 maggio orari uguali per tutti: mattina dalle 8.00 alle 11.00, pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00, mentre la domenica l’apertura sarà dalle 8.00 alle 12.00. Dal lunedì al sabato dalle 11.30 alle 15.30 il cimitero rimarrà chiuso per l’effettuazione dei servizi funebri.

Chi entra nella struttura avrà l’obbligo di utilizzare guanti usa e getta e mascherina, dovrà tenersi a distanza interpersonale di almeno un metro dagli altri visitatori e potrà restare all’interno dell’area solo per il tempo strettamente necessario a rendere omaggio ai propri defunti.

La Piacenza Servizi Cimiteriali predisporrà volantini informativi da affiggere all’ingresso informando tutti i visitatori sulle norme da seguire.