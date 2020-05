Come il covid cambierà l’architettura, conferenza online con Sandy Attia

Dopo Leonardo Cavalli (One Works) e Valerio Morabito (APS Landscape), il Campus di Piacenza del Politecnico di Milano ospita domani, giovedì 21 maggio – nell’ambito del ciclo “Design The Future” – la conferenza di Sandy Attia, progettista di origini statunitensi, fondatrice di uno degli studi più interessanti del panorama italiano contemporaneo, MoDusArchitects, che ha sede a Bolzano.

L’obiettivo è una discussione con gli studenti di architettura su alcuni temi chiave della nostra epoca: la scuola, il turismo, la casa. Per affrontarli Sandy Attia illustrerà alcuni progetti realizzati e altri sviluppati proprio in questi mesi dallo studio, campo di sperimentazione attuale degli impatti che l’emergenza coronavirus genera e genererà sui nostri luoghi e sui modi di vivere gli spazi. “Si tratta di un appuntamento particolarmente importante per tutto la Scuola – spiega Sara Protasoni, coordinatrice del Master in Sustainable Architecture e Landscape Design, con circa 250 iscritti nel Campus di Piacenza del Politecnico -. Le conferenze delle scorse settimane hanno avuto moltissimi partecipanti, segno che tutti i ragazzi, oltre ai docenti, hanno una grandissima voglia di confrontarsi con realtà accademiche e professionali esterne, riprendendo il filo dell’approfondimento e dello studio che il Politecnico non ha mai interrotto, nemmeno in questi mesi difficilissimi. In questo senso abbiamo fortemente voluto il contributo di MoDusArchitects perché ci permette di ragionare insieme sul ruolo dell’architettura nella nostra società”.

L’incontro, che inizierà alle ore 18 di giovedì 21 maggio, sarà trasmesso sulla piattaforma TEAMS al link https://bit.ly/2YDDGC9 ed è aperto a tutti. Il ciclo di conferenze “Design the Future” vuole essere un’occasione per rafforzare il senso di comunità scientifica del Campus piacentino del Politecnico di Milano, in particolare della sua Scuola di Architettura, e un momento per una “ripartenza” che coinvolga la città tutta e le sue istituzioni, a partire dai professionisti dell’Ordine degli Architetti, che patrocina l’iniziativa.