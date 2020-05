Commissione nuovo ospedale, seduta a palazzo Gotico?

Commissione nuovo ospedale, i lavori potrebbero tenersi a palazzo Gotico.

Fase 2 anche anche per l’attività amministrativa, la prima seduta del consiglio comunale di Piacenza, la scorsa settimana, potrebbe essere stata la prima e ultima in video conferenza. I prossimi appuntamenti, come la convocazione della commissione per l’adozione della variante al Psc per il nuovo ospedale prevista per giovedì 7 aprile. potrebbero prevedere la presenza fisica dei consiglieri.

Resta ancora da scegliere la location. Non di certo, palazzo Mercanti: per garantire al massimo distanziamento sociale e sicurezza si pensa piuttosto al salone di palazzo Gotico o al teatro Municipale. Una soluzione rispetto alla quale si dovrà trovare un accordo tra consiglieri.