Confcommercio, anche a Piacenza fino al 31 maggio sconti sull’acquisto di rose

“Abbiamo deciso di celebrare la Rosa, da sempre considerata la Regina dei Fiori, nel mese in cui raggiunge la sua massima bellezza e fioritura”. Condivide il messaggio di Federfiori – Federazione Nazionale Fioristi Italiani aderente a Confcommercio – Cristina Schiavi, presidente di Federfiori Piacenza – Confcommercio Piacenza.

“Fino al 31 Maggio, infatti – spiega Schiavi -, in tutti i negozi di Fioristi Federfiori che aderiranno all’iniziativa, sarà possibile acquistare rose recise e piante di rose e composizioni ed elaborati floreali con rose ad un prezzo promozionale. Il valore aggiunto che un fiore può dare alla nostra casa e al nostro giardino è altissimo – sottolinea -, i fiori migliorano l’umore e danno un senso di pace e tranquillità. Non dimentichiamo il loro ruolo di complementi d’arredo. Mazzi freschi e colorati, collocati in portavasi classici ed eleganti o inusuali e sbarazzini come i barattoli di marmellata, possono donare allegria a una casa. Entrate dal vostro fiorista di fiducia oppure chiamatelo per fare la vostra ordinazione, certamente vi darà buoni consigli sulla cura, sull’esposizione al sole, sulla potatura e il mantenimento delle vostre piante. Non dimenticate che regalare un mazzo di fiori è una sempre una gioia, sia per chi lo dona che per chi lo riceve”- conclude Schiavi.