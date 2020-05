Conservatorio Nicolini, sabato incontro social con il pianista Luca Rasca

Continua con successo la rassegna virtuale “Il Nicolini incontra…” sull’omonima pagina Facebook.

Domani, sabato 30 maggio alle 17, il pianista di fama internazionale Luca Rasca incontrerà appassionati, e non, sulla piattaforma digitale per parlare e discutere del pianista e compositore, vissuto a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento, Muzio Clementi, noto per essere stato uno dei primi ad aver scritto musica per il pianoforte moderno e per la sua monumentale raccolta di studi per pianoforte Gradus ad Parnassum.

Rasca, affronterà diversi temi: dalla vita di Clementi ai suoi studi passando per le sue composizioni e facendo ascoltare alcune sonate.

Sulla pagina Facebook “Il Nicolini incontra…”, oltre a poter seguire in diretta l’evento di sabato, si può già visionare la scaletta dettagliata della conferenza.