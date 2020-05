Consiglio Figc: “Serie A, B e C vanno avanti. Chiusura campionati entro il 20 agosto”

Proseguiranno i campionati di Serie A, B e C, stagione conclusa invece per i Dilettanti.

Sono le importanti decisioni prese dal Consiglio Federale della Figc, riunitosi il 20 maggio: è stata dunque respinta la proposta dell’Assemblea di Lega Pro di fermare definitivamente il campionato di Serie C a seguito dell’emergenza coronavirus. Secondo quanto emerso tutti i campionati dovranno chiudersi entro il 20 agosto, mentre l’intera stagione verrà dichiarata chiusa il 31 agosto (per permettere anche lo svolgimento della Coppa Italia).

La parola definitiva è ora attesa il prossimo 28 maggio, quando è in programma una riunione con il ministro dello sport Vincenzo Spadafora: in quella data si capirà effettivamente se (e in che modo) il calcio potrà riprendere. Tra le ipotesi sul calendario per la ripartenza, si parla (per la Serie A) del 13 o del 20 giugno.