Contadini Resistenti, il Mercato della Terra diventa On The Road in tutta la provincia

Non si fermano i Contadini Resistenti: dal 22 marzo ad oggi proseguono le consegne domicilio con cassette confezionate con i prodotti dell’associazione che arrivano a casa seguendo scrupolosamente le direttive sanitarie.

L’iniziativa “On The Road” era partita in seguito alla sospensione del Mercato della Terra a Rivergaro a causa della pandemia, in collaborazione con la Fondazione Bertuzzi e il patrocinio del Comune di Rivergaro. “Ogni 15 giorni – spiegano i Contadini Resistenti – tramite la pagina Fb Contadini Resistenti viene pubblicato il listino delle proposte di stagione e chi è interessato fa l’ordine sulla mail contadiniresistenti@gmail.com. Il venerdì pomeriggio la spesa arriva a casa. I corrieri sono gli stessi contadini che così hanno modo di mantenere un rapporto diretto con i propri clienti, come da prassi consolidata e volontà specifica del gruppo. I Contadini offrono un servizio apprezzato per qualità e varietà di prodotti: salumi, verdura, prodotti da forno, formaggi vaccini, miele, formaggi di capra, yogurt, spezie, aromi, marmellate, uova, confetture, succhi di frutta, birra, vino, legumi, pasta, farine, erbe aromatiche, carni bovine e di maiale al pascolo…Tra le proposte anche piatti cotti forniti da agriturismi associati: dal maialino, la pasta fresca fatta in casa a piatti vegetariani, delicati e particolari, dessert e frutta fresca”.

“Il riscontro della cittadinanza è stato ottimo e così i Contadini Resistenti stanno affinando sempre più il servizio per poterlo organizzare al meglio in collaborazione con i clienti stessi. A breve partirà un sondaggio per comprendere meglio le esigenze e le preferenze della clientela perché, nello stile dell’associazione, il dialogo e la sinergia è fondamentale” spiegano i promotori dell’iniziativa. In attesa della riapertura del Mercato della Terra di Rivergaro, probabilmente a giugno, prosegue quindi l’edizione “On The Road” che vedrà nella ripresa del Mercato un rafforzamento dell’attività della consegna a domicilio e non la sua interruzione con la possibilità, per chi lo preferirà, di rendere il mercato anche un punto di ritiro di cassette già ordinate a piacimento. Una modalità, questa, che potrebbe alleggerire la logistica della gestione del mercato e dell’afflusso dei fruitori in questo delicato momento epidemiologico e sociale in collaborazione con il Comune di Rivergaro.

Il prossimo listino sarà pubblicato venerdì 15 e la consegna sarà effettuata il venerdì successivo, 22 maggio.