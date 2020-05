Controlli antidroga, i carabinieri sorprendono pusher in strada

Durante quest’ultimo periodo caratterizzato dalle misure eccezionali di limitazione agli spostamenti individuali che rendono meno agevole le attività degli spacciatori di stupefacenti, continua purtroppo ad essere più evidente la necessità di approvvigionamento di droga da parte degli abituali consumatori.

Proprio per questi motivi, i controlli antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza sono proseguiti in questi primi giorni fuori dal lockdown, anche con il supporto di personale in abiti civili.

Infatti venerdì 8 maggio verso le 20 e 30, a Piacenza in via Corneliana, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza hanno arrestato un giovane di 22 anni, nato in Egitto, residente in città, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane pusher è stato sorpreso, a piedi, mentre cedeva della marijuana ad un 22enne, nato in Ecuador residente a Piacenza, che è stato poi segnalato quale assuntore di droga. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, il 22enne egiziano è stato portato in caserma per le formalità di rito e successivamente portato presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Sempre l’8 maggio nel primo pomeriggio verso le 16, presso il “Sert” in Borgonovo Val Tidone è intervenuta la pattuglia dei carabinieri di Sarmato insieme al Comandante della locale Stazione perché un giovane tossicodipendente, già in cura presso lo stesso centro e con altre patologie, stava dando in escandescenze, probabilmente perché era in crisi di astinenza. I militari, insieme a personale della polizia locale e personale sanitario del 118, giunto nello stesso luogo, tranquillizzavano il giovane, che nel frattempo si mostrava calmo e collaborativo. Successivamente è stato portato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza per le valutazioni e le cure del caso.